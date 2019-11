MotoGp, la moto di Iannone in fiamme: "Così mi ammazzo"

Mattinata complicata per l'Aprilia nei test a Valencia: prima la caduta (senza conseguenze) di Aleix Espargaro all'ultima curva poi il contrattempo tecnico occorso ad Andrea Iannone che è stato costretto a fermarsi alla curva 1 perché la sua RS-GP è andata in fiamme. Per fortuna il pilota ha avuto il tempo necessario per fermarsi ed evitare gravi conseguenze. Pur avendo evitato il peggio, l'Aprilia dell'abruzzese ha lasciato del liquido in pista, ragione per cui è stata esposta la bandiera rossa