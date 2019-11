MotoGp, la Honda una questione di famiglia: Dopo Marc ecco Alex Marquez

DINASTIA MARQUEZ

Adesso c'è anche l'ufficialità. Alex Marquez, fresco iridato di Moto2, farà il grande salto nella MotoGp e sarà il futuro compagno di scuderia Honda del fratello Marc, anche lui laureatosi campione del mondo nella classe regina, nel Team Honda Repsol. Lo annuncia in una nota la casa giapponese, facendo sapere che il 22enne pilota spagnolo ha firmato un contratto di un anno. Marquez, chiusura da padrone Getty Images

L'inaspettato ritiro dial termine dell'ultimo Gran Premio del 2019, annunciato il giovedì prima della gara di Valencia, ha inevitabilmente riaperto il mercato e in HRC hanno deciso di puntare su Marquez Jr, campione del mondo in Moto3 nel 2014 e Moto2 nel 2019. Nel comunicato si legge che "il giovane pilota spagnolo si unirà al Repsol Honda Team con un contratto di un anno" per "il debutto nella classe regina a bordo della Honda RC213V".