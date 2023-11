MotoGP: Jorge Martin in lacrime nei box. Borsoi: "Nulla da recriminare"

Jorge Martin è rientrato nei box della Prima Pramac Racing disperato e in lacrime, nascosto nel suo casco dopo la caduta al GP di Valencia che ha consegnato a Francesco Bagnaia il titolo di campione del mondo di MotoGP per il secondo anno consecutivo. Lo spagnolo è stato a lungo consolato dal team principal della Prima Pramac, Paolo Campinoti. "Siamo arrivati a giocarci il mondiale fino all'ultima gara e non dobbiamo dimenticarlo. Siamo caduti diverse volte e ci siamo rialzati - ha detto il team manager della Pramac, Gino Borsoi - Ieri abbiamo vinto la gara sprint, è una squadra che non molla mai. Alla fine è solo uno che vince. Non possiamo recriminarci niente".