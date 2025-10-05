MotoGP Indonesia, Aldeguer: "Lavoro incredibile, sono super contento"

Alex Marquez: "Podio importante"

Soddisfazione piena in casa Gresini col terzo posto di Alex Marquez: “Sono abbastanza contento della gara, ho sbagliato in partenza perdendo posizioni e poi ho cercato di rimontare. Ogni giro era sempre meglio, ma è stato difficile. Congratulazioni ad Aldeguer, essere sul podio per noi è importante”.