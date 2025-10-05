MotoGP Indonesia, Aldeguer: "Lavoro incredibile, sono super contento"

© Getty Images
© Getty Images
Lo spagnolo del team Gresini si gode la prima vittoria in top class da rookie
© Getty Images
© Getty Images
È un Fermin Aldeguer al settimo cielo quello che ha commentato la prima vittoria in MotoGP al parco chiuso: “Sono super contento, avrei molte cose da dire per ringraziare tutti. Per essere un rookie stiamo facendo un lavoro incredibile, lo sapevamo già prima di oggi. Ora non bisogna rilassarsi, bisogna fare di più”.
Acosta: "Non siamo lontani"
Sorride anche Pedro Acosta, secondo dietro al connazionale con la sua KTM: “Sappiamo dove la moto fa fatica e bisogna saper fare la differenza. Da diverse gare c’è il passo e il potenziale da podio, ringrazio la KTM e i ragazzi, non siamo così lontani”.
Alex Marquez: "Podio importante"
Soddisfazione piena in casa Gresini col terzo posto di Alex Marquez: “Sono abbastanza contento della gara, ho sbagliato in partenza perdendo posizioni e poi ho cercato di rimontare. Ogni giro era sempre meglio, ma è stato difficile. Congratulazioni ad Aldeguer, essere sul podio per noi è importante”.
Commenti (0)