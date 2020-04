MotoGP, il Mondiale slitta ancora: rinviato il GP di Francia

Altro rinvio nel motomondiale a causa dell'emergenza coronavirus. Il Gran Premio di Francia, in programma dal 15 al 17 maggio sul circuito di Le Mans, è stato rinviato. Lo annunciano Fim, Irta e Dorna Sports spiegando che "la situazione attualmente generata dalla pandemia del coronavirus obbliga gli organizzatori a riprogrammare l'evento in un secondo momento - si legge in una nota - Lo stato attuale delle cose è in continua evoluzione, la nuova data fissata per il Gran Premio di Francia e per il Gran Premio di Spagna non potrà essere confermata fino a quando non si saprà con certezza quando sarà possibile svolgere gli eventi. Il nuovo calendario provvisorio verrà pubblicato appena sarà disponibile".