Libere GP San Marino, Bezzecchi: "La mano fa male, ma stringo i denti". Vinales: "Sempre più forte"

gp san marino

Il pilota italiano sorride nonostante il fastidio alla mano che ne ha compromesso la prestazione mattutina

Un super Marco Bezzecchi si prende la scena nelle libere di MotoGP a Misano per il GP di San Marino. Con una prestazione da applausi nella seconda sessione, l'italiano del team VR46 motorizzato Ducati è infatti riuscito a prendersi il record della pista, nonostante un dolore fastidioso alla mano infortunata: "Sono contento, è stata dura perché per fare il time attack stringo i denti nonostante il dolore alla mano. Nel T1 soffro tanto, mi preoccupa di più fare tanti giri".

"Cerco di dare il massimo tutti giorni, mi devo gestire un po' e domani mattina sarà importante scaldarsi bene e non esagerare tra qualifiche e Sprint. Poi si vedrà. Mi aspettavo di soffrire meno, però non posso farci nulla e va così" il commento di Bezzecchi.

VINALES: "VADO SEMPRE MEGLIO"

Secondo tempo per l'Aprilia di Maverick Vinales che in sella alla RS-GP del team di Noale si trova sempre meglio: "Oggi è stato bellissimo, guidare a Misano mi piace tantissimo. Ho guidato bene e come negli ultimi weekend, posso spingere a fare la differenza. Guidare così naturale è fantastico e mi sono trovato molto bene in sella anche se c'è qualcosa da migliorare. Abbiamo trovato cosa ho bisogno in moto a partire da Assen, il set up sembra buono in tutte le piste. Mi sono trovato bene e mi piace che vado sempre più veloce. Ancora non è il massimo, ma possiamo e dobbiamo essere soddisfatti. Siamo migliorati rispetto all'anno scorso, so però che possiamo migliorare ancora perché ho tanta fiducia nella moto e so che posso fare quasi tutto in sella.

PEDROSA: "TELAIO? BUONE SENSAZIONI"

Sorpresa anche in casa KTM, non dalla coppia ufficiale Binder-Miller, ma dal tester Dani Pedrosa che in wild card ha centrato il Q2 col terzo tempo nelle Libere 2: "Oggi abbiamo fatto un buon allenamento e le libere sono andate molto bene. Di pomeriggio era importante lavorare bene sulle gomme, dovevo imparare qualcosa in più per stare in Q2 perché qui a Misano tutti siamo sempre vicini. Abbiamo risolto i problemi e la moto è andata bene. Telaio? Stiamo provando nuove soluzioni, è una prima prova con tutti i piloti e proveremo ad aggiungere più informazioni possibili per il futuro e per il bene del team. Oggi in moto è difficile perché gareggio ogni tanto e riprendere il ritmo non è facile.