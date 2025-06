MotoGP, GP Olanda: Marc Marquez si prende la FP1 dopo la paura per la caduta

Caduta, paura, ritorno in sella e primo davanti a tutti. Sembra una storia che si ripete per Marc Marquez che ad Assen torna ad avere qualche timore, ma spazza via tutto dopo un controllo del dottor Charte, tira un sospiro di sollievo e tornare a fare quello che meglio gli viene in questo avvio di stagione in Ducati: dominare. La brutta botta subita in curva 15 ha fatto spaventare e non poco lo spagnolo, con un formicolio alla mano sinistra che faceva tornare i fantasmi del passato, ma alla fine è solo un colpo e il ritorno in sella lo fa capire. Il Cannibale ferma il tempo in 1:32.216 precedendo di 313 millesimi Vinales e di 354 Bezzecchi, col solo Francesco Bagnaia che riesce a contenere il ritardo sotto i tre decimi. Dal quinto tempo di Fabio Di Giannantonio, infatti, c'è il vuoto con oltre sei decimi di ritardo dalla Desmosedici GP25 dell'otto volte iridato, con i piloti da Q2 che chiudono dai sette ai nove decimi dalla Ducati.