MotoGP, GP Mugello: Marquez in pole con record davanti a Bagnaia

Sessione che diventa invece amara per la Yamaha Prima Pramac di Jack Miller che non acciuffa il pass per il Q2 per soli 14 millesimi piazzandosi 13esimo in griglia di partenza in quinta fila davanti alla Honda LCR di Johann Zarco e alla KTM factory di Brad Binder. Sesta fila, invece, per l'altra KTM del team Tech3 di Enea Bastianini che si piazza davanti a Miguel Oliveira e Joan Mir. Chiudono la griglia di partenza per Sprint e GP la Honda di Takaaki Nakagami, chiamato a sostituire l'infortunato Luca Marini, le due Aprilia di Lorenzo Savadori (factory) e Ai Ogura (Trackhouse) la Honda LCR di Chantra.