MotoGP, GP Emilia Romagna: Bagnaia da record per la pole, Martin in prima fila

GP EMILIA ROMAGNA

Ennesima prova di carattere del due volte iridato che partirà davanti al leader del Mondiale e al compagno di box

© Getty Images Nel GP dell'Emilia Romagna di MotoGP, quattordicesima tappa stagionale del Motomondiale, sarà Francesco Bagnaia a partire dalla pole. Il pilota italiano del team Ducati conquista il miglior tempo in 1:30.031 in qualifica, fissando il nuovo record della pista, strappando il primo posto in griglia di partenza in vista della Sprint del pomeriggio a Misano e per la gara della domenica, piazzandosi davanti a Jorge Martin ed Enea Bastianini. Delusione per i fratelli Marquez in Gresini: Marc cade e apre la terza fila, Alex parte ultimo.

Una prestazione super per Francesco Bagnaia nella seconda tappa a Misano, con una Ducati in grande spolvero e capace di abbassare ancora di più il record della pista. Per il due volte iridato MotoGP una pole importante, davanti al leader del Mondiale Jorge Martin staccato di due decimi, che manda un chiaro messaggio a Martin che già dal pomeriggio in Sprint dovrà rimboccarsi le maniche per mantenere il vantaggio sull'italiano in classifica, ma non sarà di certo impresa facile.

Al fianco di "The Rocket" ci sarà Enea Bastianini, anche lui a caccia di un successo in Sprint e, perché no, nel GP dell'Emilia Romagna, con l'italiano che chiuderà la prima fila. In seconda, invece, ci saranno Brad Binder in KTM seguito da Pedro Acosta e dalla Ducati VR46 di Marco Bezzecchi.

Dalla terza fila il citato Marc Marquez, protagonista di uno scivolone in curva 3, con l'Aprilia di Vinales e la Yamaha di Fabio Quartararo rispettivamente ottavo e nono. Quarta fila per Morbidelli, Aleix Espargaro e Oliveira.

Si fermano invece al Q1 le ambizioni di Alex Marquez, addirittura 21° e ultimo in griglia di partenza (data l’assenza per forfait di Rins), con Jack Miller e Nakagami a completare l’ultima fila. Solo due decimi, invece, dividono Di Giannantonio dall’ingresso al Q2, col pilota romano che partirà dalla quinta fila in tredicesima casella con l’Aprilia di Raul Fernandez e la Honda di Luca Marini accanto. Mir, Zarco e Augusto Fernandez, invece, saranno posizionati in sesta fila.

BAGNAIA: "POLE IMPORTANTE" - Queste le parole del poleman ai microfoni di Sky: "Peccato, ero andato vicino al 29 ed era troppo presto per osare. Essere in pole è importante. Hanno verniciato le linee bianche e quelle interne fanno scalino e si scivola, non ci potevamo avvicinare. Martin? Siamo i più veloci come passo e time attack. Sarà fondamentale partire bene, dobbiamo dare il massimo".

MARTIN: "IO E PECCO I PIÙ FORTI" - Si carica invece Jorge Martin: "Pensare non serve, siamo a un livello incredibile e io e Bagnaia siamo i più forti. Ho migliorato la qualifica di due settimane fa, di passo siamo forti e anche Bastianini ci proverà. Vedremo se si può lottare per la vittoria. Nel secondo tentativo pensavo che con un riferimento potesse andare meglio, ma con Bagnaia e Morbidelli non è stato facile, c'era però del margine. Partenza? Siamo veloci entrambi, dobbiamo vedere tutto".

BASTIANINI: "MI SI È CHIUSA LA VENA" - Dalla terza casella Enea Bastianini: "Sono contento e non me l'aspettavo perché stamattina ho fatto fatica e non avevo ritmo. Mi si è chiusa la vena, ho preso qualche rischio che ha pagato. Sarà una gara tosta, sia la Sprint sia il GP. Siamo tornati, spero di avere il giusto feeling per il prosieguo del weekend. Dobbiamo colmare il gap, possiamo migliorare per lottare con Bagnaia e Martin".