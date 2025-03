MotoGP Argentina: Marc Marquez vola nelle libere davanti a Zarco, tanta difficoltà per Bagnaia

Un altro venerdì nel segno di (o dei) Marquez? In Argentina, dopo quanto visto in Thailandia, il primo passo è identico a quello di Buriram, con Marc davanti a tutti con la sua Ducati ufficiale. Non una sorpresa, perché il Cannibale sembrerebbe essere entrato in piena confidenza con la moto del team di Borgo Panigale tanto da comandare ancora una volta la sessione di apertura del weekend. A Termas de Rio Hondo, pista che lo scorso anno era uscita fuori dai radar per via delle scelte politiche del governo Milei, lo spagnolo ci mette poco per mettere le cose in chiaro, chiudendo la prima finestra di prove in 1:38.937 beffando di soli 26 millesimi l'Honda LCR di Johann Zarco che si è presentato in palla e propositivo in sella alla moto del team di Lucio Cecchinello. Dietro al francese l'altro Marquez, quell'Alex che con la Gresini vuole ben figurare per ripetere quanto di buono fatto due settimane fa all'apertura della stagione.