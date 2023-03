Libere GP Argentina, Bagnaia: "Buon lavoro, punto alle prime due file"

GP ARGENTINA

Il pilota Ducati si è detto soddisfatto della prima giornata di libere corse in Argentina

MotoGP Argentina, le immagini del venerdì di libere

















































Missione compiuta per Francesco Bagnaia nel venerdì di libere del GP dell'Argentina. A Termas de Rio Hondo, dopo aver chiuso la prima sessione col 10° tempo, il pilota Ducati si migliora nella seconda finestra di pratiche e chiude col 6° tempo che gli permette di accedere al Q2 diretto. "È stata una giornata tutto sommato positiva e sono soddisfatto del nostro lavoro. Rispetto a Portimão, dove avevamo avuto due giornate di test prima del weekend di gara, qui non partivamo nella migliore delle condizioni. Il tempo a disposizione per mettere a punto la moto non è molto, ma siamo comunque riusciti a fare un buon lavoro".

Bagnaia ha poi aggiunto: "Con le gomme usate il mio ritmo è competitivo e non siamo lontano dai primi. Domattina sarà molto importante poter girare ancora con le gomme usate per cercare di fare un ulteriore step e in qualifica sarà fondamentale riuscire ad assicurarsi una posizione nelle prime due file dello schieramento di partenza”.