MotoGP, GP Argentina: Espargaro guida la doppietta Aprilia in Libere 2, Quartararo si dispera

Aprilia si conferma in forma a Termas de Rio Hondo prendendosi anche la seconda sessione di libere

© ansa 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Aleix Espargaro conquista il miglior tempo della seconda e ultima sessione di libere del venerdì del GP dell'Argentina di MotoGP. Il pilota spagnolo, che ha chiuso le prove in 1:38.518 e si è portato in testa alla classifica combinata dei tempi, in sessione precede il compagno di box Maverick Vinales (+0.162) e la Ducati del team Mooney VR46 di Marco Bezzecchi (+0.249). Posto in Q2 per Marini, Zarco e Francesco Bagnaia, mentre Fabio Quartararo dovrà partire dal Q1.

Aprilia si conferma più in forma che mai in Argentina firmando nettamente il venerdì di libere a Termas de Rio Hondo. Dopo aver dominato nella prima finestra con Maverick Vinales, il team di Noale si ripete anche in libere 2 con un super Aleix Espargaro capace di fermare il cronometro a 1:38.518 che gli ha permesso di conquistare la leadership della classifica combinata dei tempi. Come avvenuto l'anno scorso in questa stessa pista, la RS GP si prende la scena in FP2 al termine di una giornata di lavoro super che ha visto ancora una volta entrambi i piloti in forma smagliante. A niente è servita un'altra prestazione da incorniciare, quella di Marco Bezzecchi, che in sella alla Ducati del team Mooney VR46 si è dovuto accontentare del terzo tempo.

Italia dei motori che può sorridere, perché fino al 7° riscontro cronometrico sono tutte moto nostrane. Alle spalle di Bez, infatti, si piazza il compagno di box Luca Marini, con un ritardo di tre decimi, seguito dalla Ducati Pramac di Johann Zarco e la factory di Francesco Bagnaia, in Q2 con quattro decimi di ritardo su Espargaro. Posto in Q2 anche per Martìn, seguito poi da Nakagami, Morbidelli e Rins. Tra gli assenti eccellenti c'è però El Diablo.

Problemi per Quartararo in FP2, con la sua Yamaha M1 che gli dà ancora qualche problema di troppo nel giro secco. Il francese si dispera guardando alla prestazione del compagno di box Morbidelli, consapevole che partire dal Q1 sarà uno sforzo non di poco conto in vista della Sprint Race in Argentina. Con lui anche Alex Marquez, Brad Binder e Mir che lo precedono (Quartararo non è andato oltre il 14° tempo), mentre alle spalle del francese ci sono Di Giannantonio, Miller, Augusto Fernandez e Raul Fernandez.