MotoGP Giappone, Morbidelli: "Miglioriamo sempre di più"

Franco Morbidelli si gode lo splendido secondo posto conquistato nelle qualifiche del GP del Giappone, che gli è valso la terza prima fila stagionale dopo quelle di Jerez e Barcellona: "Devo ringraziare la mia squadra, perché stanno facendo un ottimo lavoro, lavoriamo molto bene insieme - ha detto il pilota romano - Stiamo migliorando piano piano, sempre di più. A volte non è facile essere magari settimo e sempre l’ultimo delle Yamaha. Non è una cosa semplice avere dei compagni di marca così veloci. Oggi è andata bene, vediamo come andrà la gara domani".

Soddisfatto, naturalmente, il poleman Marquez: "Sono contento, perché venerdì non abbiamo iniziato bene -ha detto il pilota Honda, fresco di conquista del suo ottavo titolo iridato - Oggi dovevamo stare attenti perché la pista non era completamente asciutta, domenica invece ci aspetta il sole e dobbiamo scegliere bene la gomma posteriore. Sarà una bella lotta, le Yamaha vanno veramente forte anche qui".

Fabio Quartararo ha conquistato la sua decima prima fila, traguardo strepitoso per il rookie francese classe 1999: "È un risultato fantastico per il team. La qualifica è stata difficile, ero nervoso, perché quando la pista è così umida non mi trovo bene. Però non è andata male dai...Non sarà facile battere Franco in gara, ha un gran bel passo".