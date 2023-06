MotoGP Germania, Bagnaia: "Difficile sul bagnato, ma Sachsenring è un buon tracciato per Ducati"

Bagnaia & C. nel toboga del Sachsenring



















































1 di 27 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© Getty Images

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Francesco Bagnaia applaude alla Ducati per avergli fornito una Desmosedici impeccabile anche in un tracciato come il Sachsenring che in passato non sempre è stato amico alla scuderia di Borgo Panigale. Quarto in combinata a con un posto conquistato in Q2, l'iridato ha sorriso per il lavoro portato a termine in Germania, nonostante la pioggia: "Come sempre ci siamo focalizzati soprattutto sulla gara cercando di fare più giri possibili con le gomme usate. Il mio ritmo è buono e sono contento del feeling con la moto. Siamo migliorati in entrambe le sessioni, passo dopo passo, e anche il time attack è andato bene".