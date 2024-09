MotoGP Emilia Romagna, Martin: "Mancata concentrazione, ma ho fiducia"

gp emilia romagna

Lo spagnolo ammette i propri errori, ma sa di poter fare la differenza in gara lunga

GP Emilia Romagna, il sabato di qualifiche e Sprint







































































Il sabato della MotoGP in Emilia Romagna porta la firma di Francesco Bagnaia nella Sprint Race, con Jorge Martin che deve accontentarsi del secondo posto. Un risultato che riduce il gap tra lo spagnolo e l'italiano di soli quattro punti, col leader dell'iridata che ha spiegato: "Non sono riuscito a stare costantemente concentrato, ho fatto degli errori e sprecato una possibilità. Vediamo domani, cercheremo di trovare un modo per portare a casa la vittoria".

"Come passo siamo al pelo, se riesco a essere più vicino posso puntare alla vittoria. Oggi ho guidato vicino a Pecco, ho fiducia” ha detto.

BASTIANINI: "DEVO FARE QUALCOSA IN PIÙ"

Terzo posto per Enea Bastianini: "Il passo è stato ottimo, ma Pecco è andato meglio. La cosa più difficile sono stati gli ultimi giri, speravo di riavvicinarmi ma spingevano troppo. Vediamo cosa riusciamo a fare domani, magari riusciamo a fare qualcosa in più. Un bel podio, ho sofferto un po’ col track limits ed ero confuso. Ho spinto, ma era tardi. Per domani spero nella lotta a tre, noi dobbiamo fare qualcosa in più".

MARQUEZ: "AVREI FATTO SEMPRE QUARTO"

Quarto Marc Marquez: "Oggi se partivo secondo finivo quarto, se partivo settimo sempre quarto. Nelle prove e in gara Bastianini prende il passo e con Martin e Bagnaia sono sempre lì. Non puoi fare che attendere e fare quarto. Stiamo facendo il massimo".

QUARTARARO: "MANCA ANCORA QUALCOSA"

Settimo posto per Fabio Quartararo, con un sorriso velato sul viso: "Abbiamo fatto degli step, ma manca ancora qualcosa. Siamo carichi perché le cose stanno andando meglio e posso spingere, ma manca qualcosa per lottare con gli altri. Facciamo il tempo grazie alla frenata, gli altri invece hanno grip dietro.

BEZZECCHI: "PICCOLI PASSI AVANTI, SODDISFATTO"

"Una Sprint decente, ma ho faticato un po'. Ho cercato di fare qualche sorpasso, ma alla fine solo ottavo posto. Gli altri hanno fatto passi avanti, ma anche io sento di averli fatti anche se piccoli. Sono soddisfatto di quello che ho fatto", le parole di Marco Bezzecchi, che ha concluso ottavo.