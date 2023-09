MotoGP, Bagnaia: "Aprilia oggi fortissime, punti preziosi per il Mondiale"

QUI DUCATI

Il pilota Ducati dopo il 2° posto nella Sprint in Catalogna: "Vediamo di fare un altro step per la gara di domenica"

© Getty Images È un Francesco Bagnaia comunque soddisfatto quello che parla dopo il 2° posto nella Sprint Race in Catalogna: "Vincere sarebbe stato meglio, ma sono contento del risultato perché le Aprilia qui sono molto competitive - le parole del pilota Ducati -. C'è da lavorare, ma sono felice del risultato, per noi sono punti preziosi per il Mondiale".

"La difesa su Vinales? Sapevo che loro avevano una trazione incredibile, nelle uscite di curva perdevamo tantissimo - ha proseguito poi a Sky -. Ho cercato di non lasciargli nessuna possibilità e chiudere tutto. In partenza ho provato a imporre un gran ritmo, era l'unico modo per star tranquillo perché sapevo che Espargaro sarebbe arrivato. Ora vediamo di fare un altro step per domani".