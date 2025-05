Nuoto: Deplano super nei 50 sl al Grand Prix Città di Napoli

Sono di Leonardo Deplano i 50 stile libero dell'ottava edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, la competizione che dopo due giorni intensi di sfide chiude oggi i battenti alla piscina Scandone. Il portacolori del centro sportivo Carabinieri batte i rivali nella gara pomeridiana nell'ambito della kermesse organizzata dalla società Eventualmente eventi & comunicazione, fermando il cronometro sul tempo di 22.31. Alle spalle della medaglia di bronzo della 4 X 100 sl di Parigi 2024, il compagno di squadra della spedizione parigina Manuel Frigo (Fiamme Oro, 22.75), vincitore ieri dei 100 sl; terzo il veterano Marco Orsi (Fiamme Oro, 22.85). Resta ai piedi del podio Alessandro Miressi (Fiamme Oro), che non fa meglio di 22.92. Tra le donne sfida all'ultima bracciata tra Viola Scotto Di Carlo e Silvia Di Pietro, con quest'ultima che la spunta con il crono di 25.13. L'atleta del centro sportivo Carabinieri fa meglio della rappresentante della partenopea, che invece percorre i 50 sl in 25.49. Terza Marina Cacciapuoti (Fiamme Oro, 26.26). La portacolori della Napoli Nuoto non riesce a rifarsi nei 100 farfalla. Sicuramente stanca per l'impegno dei 50 sl di poco prima, Viola Scotto Di Carlo chiude seconda col tempo di 1.00.16, preceduta da Giulia Caprai (Esseci Nuoto) con 59.41, mentre terza è Sofia Morini (Centro Sportivo Esercito, 1.00.99).