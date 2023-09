MotoGP Catalogna, Espargaro: "Vittoria per Bagnaia, contento non sia grave"

gp catalogna

Il pilota Aprilia fa festa, ma ha anche un pensiero per Bagnaia dopo il brutto infortunio subito in gara

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Aleix Espargaro si prende la scena del GP di Catalogna di MotoGP, conquistando il successo nella gara di casa all'indomani della vittoria ottenuta in Sprint Race. Un weekend perfetto per il pilota spagnolo, che al parco chiuso ha voluto dedicare la vittoria al rivale, ma amico, Francesco Bagnaia coinvolto in un brutto incidente al via: "Sono felicissimo che non sia successo niente a Bagnaia, che il suo problema non sia così serio perché mi sono preoccupato tanto ed ero dietro di lui. Questa vittoria è per Pecco. Non è stato facile perché c'era vento e Maverick era velocissimo, ho fatto degli errori per superarlo e pensavo di non poterlo prendere. Sono andato forte e sono contentissimo".

Secondo posto per Maverick Vinales, che regala ad Aprilia una storica doppietta: "Ce l'abbiamo fatta, avevo bisogno di un'altra gomma per la seconda partenza. È stato incredibile, è un momento storico per Aprilia e siamo felicissimi. Vogliamo continuare così".

Terzo gradino del podio per Jorge Martìn in Ducati Pramac: "Non è stato facile, ma innanzitutto spero che Pecco possa tornare presto. La gestione delle gomme è stata fondamentale, nei primi giri vedevo Oliveira spingere tanto e gli sono stato dietro per vedere cosa succedeva. Poi si è vista la differenza, siamo riusciti a essere competitivi in questo weekend".

BINDER: "INCIDENTE BAGNAIA PEGGIOR INCUBO DI UN PILOTA"

Binder è stato involontariamente coinvolto nell'incidente di Bagnaia, colpendo Pecco con la sua KTM. Il pilota sudafricano ha chiesto immediatamente informazioni sulle condizioni di Bagnaia e stava piangendo. "Per me è stato difficile, sono entrato in curva, ho accelerato e solo li' ho visto Bagnaia, ho fatto del mio meglio per evitarlo ma non ce l'ho fatta - ha dichiarato visibilmente commosso -. C'era anche dell'olio in pista". "È stato spaventoso, è il peggior incubo di ogni pilota fare del male ad un altro pilota - ha aggiunto -. Sono molto dispiaciuto, ma sono anche contento perché sembrava stesse bene, non mi aspettavo stesse cos' bene. Ho parlato con lui al centro medico".