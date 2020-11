MotoGP, Capirossi positivo: non ci sarà a Valencia

MOTOGP

Loris Capirossi è risultato positivo al Covid-19: Il membro di direzione gara Dorna è asintomatico e sta trascorrendo la quarantena a Montecarlo, dove lavora da remoto. L'ex campionato del mondo non potrà quindi essere presente a Valencia per il weekend di gara, molto difficile una sua presenza anche la settimana prossima (si correrà ancora sullo stesso circuito) per il GP della Comunità Valenciana.

La notizia segue quella di Iker Lecuona che, pur non essendo positivo (anzi il tampone ha dato esito negativo), non potrà correre poiché dovrà rimanere isolato per 14 giorni: il pilota del team Ktm Tech3 è stato a contatto con un positivo, nel dettaglio suo fratello che è anche suo assistente.