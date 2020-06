MotoGP, cancellato il GP d'Italia: niente Mugello nel 2020

MOTOGP

È stato ufficialmente cancellato il Gran Premio d'Italia di MotoGP. Valentino Rossi e compagni, dunque, non correranno al Mugello nel 2020: "Purtroppo non siamo stati in grado di trovare una soluzione ai problemi logistici e operativi derivanti dal calendario pandemico che ci permettesse di visitare la sede in questa stagione - ha dichiarato il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta - È una grande perdita in quanto il Mugello è uno dei circuiti più belli del mondo". L'Italia potrebbe comunque consolarsi con il doppio appuntamento di Misano, il calendario ufficiale verrà comunicato nei prossimi giorni.

Il GP d'Italia era stato inizialmente positicipato a causa della pandemia di Covid-19, ma l'annullamento definitivo era nell'aria, visto che non era stato inserito nella bozza di calendario che era cominciata a circolare nei giorni scorsi e che dovrebbe diventare ufficiale a breve. Un duro colpo specialmente per la Ducati, che al Mugello ha vinto per tre anni di fila, con Dovizioso (2017), Lorenzo (2018) e Petrucci (2019). I piloti tricolori dovrebbero comunque potersi sfidare sul circuito amico di Misano in un probabile doppio appuntamento con il GP di San Marino e della Riviera di Rimini.

"Nonostante lo sforzo comune per trovare una soluzione pratica, l'impossibilità di mettere in scena un evento aperto al pubblico, così come le difficoltà che sono emerse da questa situazione eccezionale, non ci hanno permesso di trovare una nuova data per il Gran Premio d'Italia - ha dichiarato Paolo Poli, amministratore delegato del circuito - Vorrei ringraziare tutti i nostri tifosi che ci hanno sostenuto e incoraggiato in questi mesi e invitarli al Mugello nel 2021 per quello che sarà, come sempre, uno degli eventi più iconici della stagione".