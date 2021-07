MotoGP: cancellato il GP di Thailandia per Covid

La FIM, IRTA e Dorna Sports hanno comunicato "con rammarico" la cancellazione del Gran Premio MotoGP di Thailandia che si sarebbe dovuto disputare al Chang International Circuit dal 15 al 17 ottobre. Nonostante i grandi sforzi compiuti da tutte le parti coinvolte, la pandemia da Covid-19 in corso e le restrizioni a essa collegata hanno costretto a cancellare l'evento, sottolinea una nota. Si sta prendendo in considerazione la possibilità di disputare un GP in sostituzione dell'evento che non si terrà in Thailandia.