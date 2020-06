MotoGP: cancellato il GP del Giappone a Motegi

MOTOGP

Il Mondiale MotoGP 2020, se si disputerà, si correrà solo in Europa. L'annuncio è arrivato dal patron Dorna Carmelo Ezpeleta a margine della cancellazione del GP del Giappone che era in programma tra il 16 e il 18 ottobre: "Si rimarrà nel vecchio continente fino a metà novembre: cercheremo di fare più gare possibili". Salta dunque l'evento di Motegi e il paese del sol levante non avrà la sua gara in calendario per la prima volta dal 1986.

''È con grande tristezza che annunciamo la cancellazione del Motul Grand Prix of Japan sul singolarissimo circuito di Motegi, il che significa che non avremo un Gran Premio del Giappone in calendario per la prima volta dal 1986. La famiglia del MotoGP™ sta lavorando molto duramente per poter ricominciare la stagione, per organizzare il maggior numero di eventi possibili e per farlo nel modo più sicuro possibile'', le parole di Ezpeleta.