MotoGP, c'è il calendario per il 2021: 19 tappe, via il 28 marzo

LA NUOVA STAGIONE

Neanche il tempo di finire la stagione che un'altra è già pronta ad iniziare. La MotoGP che sarà, quella del 2021, prende forma e, emergenza coronavirus permettendo, vedrà il ritorno del Motomondiale a partire dal 28 marzo. Nel calendario provvisorio, comunicato quest'oggi dalla federazione, 19 tappe stabilite più una da decidere mentre tre saranno i circuiti di riserva pronti a subentrare in caso di necessità. I primi semafori a spegnersi saranno quelli di Losail, gli ultimi quelli di Valencia il 14 novembre.

Da Losail all'Argentina, passando per l'America, il poker spagnolo (Jerez, Barcellona, Aragon e Valencia), l'Italia e l'Austria. Queste e tante altre ancora saranno le piste che ospiteranno la stagione 2021 di MotoGP che, in attesa di conoscere il successore di Marc Marquez al titolo Mondiale, pensa già all'anno che verrà.

Inizio a Losail il 28 marzo, coronavirus permettendo, poi salto nel continente americano tra il GP dell'Argentina e quelle delle Americhe per poi tornare in Europa dal 2 maggio (Jerez) fino al 19 settembre (Misano) prima della chiusura di stagione.

19 tappe, più una ancora da decidere tra il GP della Finlandia (11 luglio, in attesa di omologazione) e il Ferragosto in Austria, questo il cammino che dovranno affrontare i piloti del Motomondiale che potrebbero correre anche in Indonesia, Russia o Portogallo, circuiti designati come riserve nel caso in cui uno o più GP dovessero saltare.