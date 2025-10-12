Volley, Serie A1 donne: Scandicci batte Perugia 3-1 nell'anticipo

Nell'anticipo del sabato della Serie A1 Tigotà la Savino Del Bene Scandicci ha conquistato i tre punti e la vittoria con il risultato di 3-1 contro la Bartoccini-MC Restauri Perugia. Davanti agli oltre duemila spettatori del Pala Big Mat, la squadra di casa ha dimostrato carattere e lucidità, chiudendo l'incontro con i parziali di 25-20, 25-18, 23-25, 28-26 dopo aver rischiato di perdere punti in una gara comunque ben giocata dalle umbre. Prestazione concreta per Ekaterina Antropova, nominata MVP dell'incontro, con 22 punti a referto. Oltre alla prestazione dell'opposta azzurra, per Scandicci si sono distinte anche Camilla Weitzel con 12 punti (66% in attacco) e Avery Skinner con 15. Per Perugia, non sono bastati i 24 punti di un'ottima Kashauna Williams e i 13 di Beatrice Gardini. Con questa vittoria, la Scandicci prosegue il suo cammino in campionato portandosi in testa in attesa delle partite della domenica, mentre Perugia torna a casa consapevole della bella prestazione contro una delle big del campionato.