MotoGP, Bagnaia: "Finalmente un buon venerdì, abbiamo un ottimo passo"

DUCATI

Il pilota Ducati dopo le prime due sessioni a Sepang: "Il feeling è ottimo"

© Getty Images È un Pecco Bagnaia sorridente quello che si presenta ai microfoni dopo la prequalifica del GP di Malesia, terzultima tappa del mondiale MotoGP: "Finalmente un buon venerdì, uno dei migliori da tempo - le parole del pilota Ducati a Sky -. Mi trovo bene con le gomme usate, sono stato molto veloce. Il time attack è andato bene al primo tentativo, un po' meno al secondo, dove ho anche preso una bandiera gialla. Però il feeling era ottimo e sul passo gara siamo veramente forti. Siamo partiti con un set up di partenza migliore, mi sono trovato bene fin dall'inizio e tutto è venuto di conseguenza, questo ha fatto la differenza".

Il leader della classifica ha poi esaminato un po' più nel dettaglio la sua giornata: "Abbiamo fatto un bello step soprattutto nelle curve a sinistra, riesco a far girare meglio la moto. È vero che con la gomma nuova ho fatto un po' fatica all'ultima curva, non l'ho fatta girare abbastanza stretta. Potevamo avvicinarci al 57 e sarebbe stato un pochino meglio per il morale, ma va bene così".