MotoGP, Bagnaia: “Tanti momenti negativi quest’anno, spero che la nuova moto mi aiuti”

Ultima conferenza stampa stagionale per i piloti del Motomondiale, con il GP di Valencia che va in scena in questo weekend. Pecco Bagnaia è tornato sui problemi avuti in questa stagione, ma con ottimismo verso il futuro: “È bello tornare qui dopo il disastro dell’anno scorso, ho bei ricordi e voglio divertirmi. Faremo il possibile per lottare per il podio, voglio chiudere al meglio il 2025. Non so se imparerò qualcosa da questa stagione, di certo mi aiuterà per il futuro. La Ducati ha potenziale e Marquez lo ha dimostrato, spero di ritrovare le giuste sensazioni con la moto nuova. Ho avuto più momenti negativi che positivi quest’anno, gli anni scorsi fare un terzo posto era già un risultato negativo. Cosa penso delle concessioni? La nostra moto è la migliore, Marc lo ha dimostrato vincendo con anticipo e avrebbe fatto la differenza anche nelle ultime gare. Le regole ci sono per rendere il campionato più equilibrato, gli altri hanno sfruttato bene il vantaggio. Il miglior consiglio avuto? Di divertirmi e godere di quello che sto facendo, oltre che di cambiare obiettivo: è difficile da accettare, ma ho dovuto farlo”.