MotoGP, Bagnaia per il titolo a Valencia: le combinazioni per vederlo campione

Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo arrivano all'ultimo appuntamento stagionale della MotoGP con un solo obiettivo: vincere il titolo iridato. Purtroppo, però, solo uno potrà far festa a Valencia e il pilota italiano ha il favore di pronostici in tal senso anche grazie ai 23 punti di vantaggio sul francese. Ecco allora che tra i box, prima della partenza, si studiano tutti i casi per capire in che caso sarà festa per Pecco e quali, invece, consentirebbero al "Diablo" di piazzare il colpo al fotofinish.