MotoGP, Bagnaia: "Più fatica rispetto ai test, ma sappiamo su cosa lavorare"

DUCATI

Il campione in carica dopo il quarto posto nella Sprint inaugurale in Qatar: "Partire dalla prima fila avrebbe cambiato le cose"

© Getty Images Francesco Bagnaia non fa drammi e guarda con fiducia al futuro dopo il quarto posto ottenuto dalla sua Ducati nella Sprint Race inaugurale in Qatar: "Tutti i punti sono guadagnati, ma le sensazioni rispetto ai test sono diverse - ha spiegato il due volte iridato della MotoGP a Sky -. Ho faticato un po' di più. Tutto è stato compromesso dal giro di qualifica, dove ho sbagliato le ultime due curve, partire dalla prima fila avrebbe cambiato tutto. C'è parecchio chattering e dobbiamo risolverlo, ma possiamo dire che è stata una Sprint positiva, tutto sommato".

"Il calo nel finale? In realtà ero sullo stesso ritmo di Martin e Binder, mentre Espargaro alla fine aveva proprio un altro passo - ha proseguito nella sua analisi -. Io ero un po' in difficoltà, ho dovuto adeguarmi a una moto che 'pompava' un po' di più al posteriore. Ora comunque abbiamo le idee più chiare e sappiamo dove lavorare per la gara di domenica. Io ho sempre detto che Ktm e Aprilia erano al nostro livello come potenziale, è giusto considerarli sempre. Comunque è solo il primo weekend ed è presto per tirare conclusioni, il potenziale vero tra l'altro emerge sempre la domenica".