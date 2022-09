MotoGP, Bagnaia parte male a Misano: penalizzato di 3 posizioni in griglia

© Getty Images

La prima sessione di libere del GP di San Marino a Misano Adriatico tira un brutto scherzo a Francesco Bagnaia che vedrà partire il proprio weekend con una penalità. Il pilota Ducati, infatti, è stato punito dalla direzione di gara per "guida pericolosa" al termine delle FP1 di venerdì mattina per aver ostacolato Alex Marquez ed Enea Bastianini nei minuti finali della sessione. Pecco sarà quindi costretto a retrocedere di tre posizioni in griglia di partenza nella gara di domenica.