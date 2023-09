MotoGp, Bagnaia: "Mondiale? Non sento la pressione"

© Getty Images

"Mancano ancora 14 gare, non sento di avere più pressione addosso. L'anno scorso è stato più intenso, il titolo ci mancava da 15 anni. Ma ora so che se tutto è a posto possiamo lottare per la vittoria. Dobbiamo concentrarci, non sono preoccupato e non sento la pressione". Alla vigilia del Gran Premio di Motegi in Giappone, Pecco Bagnaia cerca di allontanare la tensione dopo la sua ultima caduta con la Ducati ufficiale nel Gran Premio d'India che ha permesso a Jorge Martin di avvicinarsi nella classifica piloti di MotoGp.