MotoGp, Marquez cauto su futuro: "Ancora tutto in gioco"

MOTOGP

Lo spagnolo: "Non si sarà alcuna novità in questo weekend"

MotoGP, le immagini del GP d'India



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Non ci sarà alcuna novità questo weekend. Come ogni anno ci sarà il meeting con la Honda: arriva qui il capo della HRC, il presidente. Per il prossimo anno ho un contratto, ma è certo che stiamo cercando di migliorare il progetto per il futuro". Marc Marquez, intervistato da Sky Sport, resta vago sul suo futuro in vista del Gp del Giappone. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto con la Honda ma è tentato da un avventura nel team Gresini motorizzato Ducati.

"Non è una decisione solo mia e non forzo questa situazione al limite. Io ho dato tanto alla Honda ma la Honda ha anche dato tanto a me. Abbiamo un rapporto di grande rispetto, molto bello, e non sono il pilota a cui piace forzare la mano. La cosa deve andare bene a entrambe le parti - ha sottolineato -. Se mi aspetto che mi lasciano andare via? Devono vedere anche qual è la mia priorità, ancora onestamente non ho detto loro cosa penso e cosa no. E' ancora tutto in gioco. E' una situazione strana, difficile e non bella. Ma dobbiamo cercare il meglio per tutti".

