MotoGP, Bagnaia: "Gara dura, non mi capacito di questo cambio di feeling"

LE PAROLE

Il pilota Ducati dopo la Sprint Race di Sepang: "Ho iniziato a faticare molto col davanti, non riuscivo più a fermarla e avevo tante vibrazioni"

© Getty Images C'è un po' di amarezza nelle parole di Francesco Bagnaia dopo il 3° posto nella Sprint Race del GP di Malesia: "Difficile dire cosa sia successo - le parole del pilota Ducati a Sky -. Ho iniziato a faticare molto col davanti, non riuscivo più a fermarla e avevo tante vibrazioni, specialmente nelle curve a sinistra. Negli ultimi giri ero in netta difficoltà, non riuscivo più a performare. È un peccato perché eravamo partiti bene e tenevamo testa ad Alex MarquezIl feeling è stato peggiore rispetto a tutto il resto del weekend, che è strano. Già in partenza non era il massimo e poi è peggiorata sempre di più la situazione, è stata dura. Abbiamo girato tutto il weekend con dei tempi, poi è successa questa cosa che non mi aspettavo. che era velocissimo. Non mi capacito di cosa sia successo. Fortunatamente era solo la Sprint e ora abbiamo il tempo di analizzare tutto e lavorare per domenica".

BASTIANINI: "BELLA GARA, VOGLIO FARE UN BEL FINALE DI STAGIONE"

Soddisfatto del suo quarto posto l'altro ducatista, Enea Bastianini, che ha centrato il miglior piazzamento della sua tribolata stagione: "Sono contento, ho fatto una bella gara. Ho faticato un po’ all’inizio, ero un po’ a disagio a stare davanti. Però ho fatto un bel ritmo, sono riuscito a venir su e mi sono divertito. Ho cercato di rimanere dietro a Pecco e non prendermi rischi inutili visto che lui si sta giocando il mondiale. Nel finale è successo qualcosa di strano, ho avuto un drop abbastanza precoce all’anteriore. Non eravamo a posto né io né lui, fosse stata la gara lunga sarebbe stato un bel problema, ma credo che sia risolvibile. È stato un buon punto di partenza questa gara, penso che per il finale di stagione potrò essere competitivo".