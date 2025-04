MotoGp, Bagnaia alla vigilia di Lusail: "Per me il miglior circuito, proseguiamo sulla scia di Austin"

I motivi di interesse intorno al Gp di Qatar, quarto appuntamento del Motomondiale 2025, sono molteplici. Si parte dalla lotta a tre con protagonisti Bagnaia e i fratelli Marquez, oltre al rientro del campione in carica Jorge Martin. Quello di Lusail è un tracciato storicamente favorevole a Pecco, consapevole di poter sfruttare il weekend: "Mi sento bene, mi piace la pista - dice il pilota Ducati in conferenza stampa - siamo sempre stati competitivi qua. Ad Austin abbiamo fatto un ottimo lavoro e un passo in avanti, ma il lavoro non è finito. Dobbiamo proseguire nella stessa direzione. Ho vinto per una caduta di Marc, ne sono consapevole. In Texas è sempre stata una gara difficile per me, mentre qui è sempre andata meglio. Penso che questa pista sia migliore per me, dobbiamo lavorare sulla frenata e l'ingresso in curva. La pista migliorerà sessione dopo sessione, le gomme sono buone. Tutti noi piloti saremo competitivi qui, Marc e Alex lotteranno per vincere".