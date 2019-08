MotoGP Austria, Dovizioso: "Buone sensazioni, ma siamo tutti vicini"

Andrea Dovizioso è apparso piuttosto sereno dopo i primi due turni di libere corsi a Spielberg e chiusi con il terzo tempo combinato: "La caduta? Solo una scivolata da prima marcia al tornantino, forse ho preso l'avvallamento all'interno del cordolo. Mi sentivo bene, potevo fare un bel tempo, ma non è particolarmente importante. In FP2 abbiamo fatto un bello step a livello stabilità in frenata, dobbiamo migliorare in alcuni punti a centro curva, ma le sensazioni erano buone ed è stato bello percepire questo miglioramento così rapido. La media per il time attack? Era solo una prova, avevamo già lavorato molto sulla soft. Non è semplice fare un confronto con gli anni passati. Posso dire che sicuramente siamo tutti più vicini, c'è da tenere d'occhio Marc ovviamente, ma non ho ancora visto come sono i passi".