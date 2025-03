MotoGP Argentina: Marquez davanti a Di Giannantonio in prequalifica, Bagnaia conquista il Q2

Paganini non ripete, Marc Marquez sì e dopo aver ben figurato a Buriram e nella prima sessione di libere in Argentina, a Termas de Rio Hondo si conferma davanti a tutti anche nelle prequalifiche. È lui l'uomo da battere, non è un mistero, sia in qualifica che nelle successive Sprint Race e GP della domenica, con lo spagnolo che in sella alla Ducati ufficiale sembra essere tornato il cannibale di una volta. In 1:37.295, infatti, l'otto volte iridato di Cervera non lascia spazio di replica a nessuno, volando in sella alla sua Desmosedici 2025. Una sessione in pieno controllo per lo spagnolo, che precede altre due Ducati, quella VR46 di Fabio Di Giannantonio e quella Gresini di Alex Marquez. E Diggia, almeno per questo venerdì, divide la famiglia.