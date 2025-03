MotoGP Argentina, Bagnaia: "Mi sono adattato, mancava feeling. Serve tornare indietro"

Nonostante il decimo tempo, Francesco Bagnaia è soddisfatto del suo venerdì di libere in Argentina. Il due volte campione MotoGP non si è nascosto e ai microfoni di Sky ha spiegato cosa non è andato nella prima sessione: "Mentre scivolavo mi vedevo già 11°, ma è andata bene. Stamattina quando sono partito non mi sentivo bene, ero come in Thailandia che capivo di non essere estremamente a posto. Andavo lungo, ci siamo fermati e parlando con la squadra abbiamo cambiato diverse cose. Nel pomeriggio mi sono trovato molto meglio, con feeling. Però siamo andati in una direzione per adattarmi, ma ora dobbiamo cambiare tutto perché il feeling in frenata va trovato. Mi sono steso, ma ci sta. Ho spinto troppo, sentivo di avere margine, ma sono entrato stretto e appena mi si è allineata si è chiusa. Ci può stare".