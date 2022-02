MotoGP, Aprilia svela la RS-GP 2022: rivoluzione per puntare ancora più in alto

motogp

Il marchio italiano prosegue nella crescita guadagnando lo status di Factory Team. Espargaró e Vinales carichi

Passo dopo passo, puntando sempre più in alto: questo l'obiettivo di Aprilia in MotoGP, che dopo la fine dell'accordo con Gresini Racing si presenta nel motomondiale 2022 come Factory Team. E lo fa con una RS-GP rinnovata in tutte le aree, dopo un 2021 che ha visto il primo podio in MotoGP (a Silverstone) e l'ottavo posto finale di Aleix Espargaró che con Maverick Vinales non mette freno alle ambizioni della scuderia italiana. MotoGP, Aprilia presenta la nuova RS-GP per la stagione 2022 ufficio-stampa

Lo stesso Massimo Rivola, ad Aprilia Racing, conferma: "Spero che la RS-GP 2022 sia tra le più veloci in griglia perché abbiamo fatto un lavoro importante e abbiamo piloti di livello assoluto". Il motore non cambia layout ma presenta profonde novità, lavoro anche sull'aerodinamica per maneggevolezza e ingresso curva mentre l'ingegnere Albesiano sottolinea la rivisitazione di ciclistica e software in ottica "frenata, accelerazione e strategia di partenza".

Espargaró guarda alla storia del marchio lavorando per l'immediato futuro: "Ho scelto un casco con una grafica dedicata ai primi podi Aprilia nelle varie categorie (il 2022 tra l'altro è il 30.mo anniversario del primo titolo Aprilia nel motomondiale, 125 con Alex Gramigni, ndr). L'obiettivo è aggiungere altre immagini! Sono molto carico, anche se gli anni passano ho ancora la stessa fame di quando ho iniziato e fisicamente sono preparato al meglio".

Gli fa eco Vinales: "Dal primo momento in questa squadra ho capito di essere stato scelto per uno scopo, portare Aprilia in alto nella MotoGP moderna. Questo è l'obiettivo per cui tutti stiamo lavorando. Dovremo essere bravi a sfruttare a nostro favore questo vantaggio, sono molto soddisfatto del lavoro fatto dal reparto corse durante l'inverno e ora non ci resta che dimostrare in pista i nostri progressi".