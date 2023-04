MotoGP, Espargaro: "Aprilia incredibile, possiamo lottare per la vittoria"

LE PAROLE

Esulta anche Vinales dopo il venerdì di libere: "Grande potenziale, continuiamo a spingere"

© Getty Images Grandi sorrisi in casa Aprilia dopo il venerdì di libere a Jerez, chiuso con Aleix Espargaro e Maverick Vinales nelle prime due posizioni della classifica dei tempi: "Sono contento, abbiamo fatto anche un bel passo con la media nonostante il basso grip - le parole di Aleix a Sky Sport -. Poi con la soft siamo stati incredibili, nonostante la temperatura altissima. La moto va molto bene. Se Maverick mi stimola? A me stimola essere primo, lui è forte e so che sarà sempre lì davanti. Quest’anno sto andando forte, ma mi manca il risultato in gara che è quello che conta. Possiamo lottare per la vittoria, dobbiamo sfruttare al massimo questo weekend".

VINALES: "ORA CONTINUIAMO A SPINGERE"

Soddisfatto anche Maverick, secondo ad appena 2 millesimi dal compagno: "Le condizioni erano abbastanza difficili nel pomeriggio, ma mi sono trovato bene. Sono contento del tempo, andare sotto l'1'37 è molto buono, ora dobbiamo continuare a spingere e restare lì davanti nei prossimi giorni. Per noi la questione è riuscire a fare un weekend perfetto, per esempio a Portiamo e Austin ci sono mancate le qualifiche, ma abbiamo il potenziale per fare una grande gara e io mi sento sempre meglio sulla moto. La partenza? Qua si può provare, l’ho fatto tante volte e sento di aver risolto questo problema".

PEDROSA: "MEGLIO DI QUANTO PENSASSI, QUANTO AFFETTO PER ME!"

Tra i protagonisti di giornata spicca Dani Pedrosa, collaudatore Ktm e a Jerez come wild card a quasi cinque anni dal suo ritiro dalle corse: "Sono contento, è andata molto meglio di quanto pensassimo, specialmente in mattinata. Nel pomeriggio era tutto più difficile a causa del vento e del caldo. Ho sentito tante persone felici di rivedermi in pista, sento tanto l’affetto del pubblico".

QUARTARARO: "POMERIGGIO DISASTROSO, FACCIO SEMPRE PIÙ FATICA"

Grande delusione invece in casa Yamaha, a partire da Fabio Quartararo: "Abbiamo sbagliato a non fare il time attack in mattinata, quando il feeling non era male. Nel pomeriggio invece era un disastro, faccio ogni volta più fatica e non capisco perché. Le curve veloci a destra tra 2019 e 2021 erano i nostri punti forti, adesso invece la moto non gira e facciamo fatica. Manca tanta stabilità, la moto è aggressiva ma andiamo piano".