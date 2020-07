MotoGP, Aprilia: "Crutchlow? Noi stiamo aspettando Iannone"

IL CASO

L'Aprilia è ancora in attesa di sapere se Andrea Iannone potrà tornare in sella, ma intanto non può non pensare al futuro. "Crutchlow si è offerto all'Aprilia? Fa piacere, ma Iannone si è dimostrato innocente e noi dobbiamo aspettarlo, vogliamo essere coerenti. Andrea è una vittima e lo siamo anche noi", ha spiegato l'amministratore delegato di Aprilia Corse, Massimo Rivola.

Vedi anche Motogp MotoGP, Marquez: "Abbiamo fatto confusione col setup, meglio andare sul sicuro" "Quello che non va bene e' la tempistica. Noi aspettiamo Iannone, ma il fatto che non ci siano delle date fisse per i prossimi step è molto strano. In altri casi di doping è successo tutto più in fretta, l'intervento della Wada sta rallentando la situazione, ma credo che ci sia un limite a tutto. È imbarazzante, noi come Aprilia ci siamo stufati di dover aspettare, faccio fatica a capire cosa c'è dietro"., ha aggiunto a Sky.