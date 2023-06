MotoGP, altra wild card per Pedrosa: sarà in gara a Misano

L'ANNUNCIO

Dopo il 7° posto a Jerez, seconda uscita stagionale per il campione spagnolo della Ktm che si era ritirato alla fine del 2018

© Getty Images Dani Pedrosa sarà in pista come wild card nel GP di San Marino della MotoGP. Dopo l'ottimo settimo posto conquistato a Jerez, il team Red Bull Ktm Factory Racing vedrà nuovamente il numero 26 in sella alla sua Ktm RC16 nella gara in programma dall'8 al 10 settembre a Misano. Il 37enne ha vinto 31 gare in MotoGp conquistando 112 podi e firmando il miglior tempo nelle prime libere a Jerez a fine aprile.

Vedi anche Motogp MotoGP, Marquez alza bandiera bianca: "Troppe cadute, non ne vale la pena" Insieme a Pedrosa saranno presenti in Italia anche i piloti titolari Brad Binder e Jack Miller. Per Pedrosa sarà la terza uscita in sella alla RC16 dopo essersi ritirato alla fine del 2018. Nel 2021 è arrivato decimo nel GP di Stiria al Red Bull Ring in Austria. Dani prenderà parte anche al secondo e ultimo test di metà stagione in programma sempre a Misano nel lunedì post gara. In carriera a Misano vanta due vittorie e quattro podi.