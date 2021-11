MotoGP Algarve: pole con record per Bagnaia, Quartararo dalla terza fila

MOTOGP ALGARVE

Quinta pole consecutiva per il piemontese, solo settimo posto in griglia di partenza per "El Diablo"

di

LUCA BUCCERI

Francesco Bagnaia conquista la pole position del GP dell'Algarve, penultima tappa stagionale del Motomondiale. Il pilota Ducati, alla quinta pole di fila, conquista la prima fila davanti a Jack Miller e la Suzuki di Joan Mir. Solo terza fila per Fabio Quartararo, che partirà settimo davanti ad Alex Marquez e Franco Morbidelli. Valentino Rossi partirà in sesta fila dalla sedicesima casella in griglia. Portimao, Bagnaia da record Getty Images

La stagione volge al termine, ma quando la pole diventa un vizio è difficile scrollarselo via. Ecco allora che Francesco Bagnaia piazza la quinta meraviglia consecutiva, la sesta dell'anno, per confermare sempre più che l'eventuale traguardo del titolo da vice campione del mondo non è un caso. In sella alla sua Ducati, che ormai sembra conoscere nei minimi dettagli, Pecco si esalta e fa divertire piazzando un tempo da record. In 1:38.725 il nome di Bagnaia entra nella storia dell'Autodromo Internacional do Algarve, nel fine settimana bis a Portimao che ad aprile aveva portato il ducatista al secondo posto sul podio dopo una gara di rimonta partita dall'11° posto in griglia.

Altra prima fila con doppietta per il team di Borgo Panigale, che festeggia l'ennesimo double con Miller che occupa la seconda casella in griglia di partenza davanti all'iridato Mir. Ad aprire la seconda fila poi sono altre due Ducati, quelle Pramac di Martìn e Zarco che vedono affiancarsi la Honda factory di Pol Espargarò. Dopo un venerdì d'alta velocità e un sabato mattina in lotta contro la desmosedici di Pecco, delude in qualifica Fabio Quartararo che non va oltre la terza fila e il settimo posto in griglia davanti ad Alex Marquez e Franco Morbidelli. A completare le file del Q2 sono Lecuona, Rins e Marini che partiranno dalla quarta.

Non riesce invece a passare il taglio del Q1 Enea Bastianini, che in compagnia dell'Aprilia di Aleix Espargarò e della KTM del team Tech3 di Petrucci partirà dalla quinta fila. Ad aprire la sesta c'è poi Valentino Rossi, che sogna il 200° podio in MotoGP a due gare dal termine della carriera nel Motomondiale. Deludono poi Vinales, 18°, e Dovizioso, che partirà 21° davanti allo sfortunato Nakagami.