MotoGP Algarve: Bagnaia lotta e ha la meglio su Quartararo, super Morbidelli

MOTOGP ALGARVE

Un solo millesimo divide la Ducati e la Yamaha, bene Morbidelli che stacca il pass diretto per il Q2

di

LUCA BUCCERI

È di Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati, il miglior tempo della terza sessione di prove libere del GP dell'Algarve. Il pilota italiano batte al millesimo il neo campione del mondo Quartararo, mentre l'iridato Mir conquista il terzo tempo con un gap di 25 millesimi dal ducatista. Super prestazione di Morbidelli, sesto e col pass diretto per il Q2, così come Marini. Dovranno partire dal Q1 invece Bastianini, Rossi e Dovizioso. Getty Images

Il sabato del GP dell'Algarve inizia proprio come si era concluso il venerdì, con la battaglia a suon di tempi tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo. Se nella prima giornata del weekend bis a Portimao aveva avuto la meglio sempre "El Diablo", nella terza sessione di libere a imporsi è la Ducati di Pecco, capace di lanciarsi nel continuo "roller coaster" portoghese portandosi in testa alla combinata delle sessioni. Un super giro di Bagnaia consente di battere al millesimo il neo campione del mondo, che con un solo millesimo di distacco tra la desmosedici e la sua M1 si deve accontentare del secondo tempo di giornata. Terzo tempo, con 25 millesimi di distacco, per Mir seguito poi dall'altra Ducati di Jack Miller.

Se l'altra Suzuki di Alex Rins occupa il settimo posto in classifica combinata senza alcuna sorpresa, a stupire sono le prestazioni di Alex Marquez e Franco Morbidelli che ottengono il pass per il Q2 col quinto e sesto tempo in combinata. Volano al Q2 anche Pol Espargarò, Luca Marini e Jorge Martìn.

Mentre le Petronas di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso continuano a faticare, col Dottore che non va oltre il 19° tempo complessivo (17° in mattinata) e Dovi ultimo (20° in FP3), protagoniste in negativo sono anche le due Aprilia. Aleix Espargarò e Maverick Vinales sono infatti i fanalini di coda della sessione e in combinata non vanno oltre il 16° e 21° tempo in combinata che li costringerà a lottare dal Q1 per ottenere il pass per il Q2. Stessa cosa vale per Zarco, che non riesce a migliorare il tempo registrato ieri, e Enea Bastianini.