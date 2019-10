MotoGP a Phillip Island: Vinales il più veloce nelle libere

MOTOGP PHILLIP ISLAND

Mattinata bagnata e pomeriggio asciutto a Phillip Island, ma il più veloce è stato sempre Maverick Vinales: il pilota della Yamaha ha dominato i due turni di libere sul circuito australiano. Seconda posizione per Dovizioso che con la sua Ducati si è fermato a mezzo secondo dallo spagnolo. Poi Crutchlow, Petrucci, Miller e Marquez. Il campione del mondo ha avuto una scaramuccia con il compagno di squadra Lorenzo nel finale: Marc si è trovato davanti Jorge che procedeva a velocità ridotta e nel sorpasso millimetrico gli ha fatto saltare l'aletta della carena di destra con la spalla. Settimo tempo per Valentino Rossi. Il venerdì di Phillip Island è di Vinales

















































































































Brutta caduta per Fabio Quartararo nel corso delle libere 1 che gli ha costretto ha saltare il turno del pomeriggio. Un highside che gli ha procurato un ematoma alla caviglia sinistra e, per fortuna, nessuna frattura. Il giovane spagnolo sarà regolarmente in pista nella giornata di sabato. Quindicesimo tempo per il rientrante Zarco in sella all Honda di Cecchinello. Tredicesimo Iannone (Aprilia) che si è visto attraversare la strada da un canguro.