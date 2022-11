Moto3, tensione Toba-Masia: dopo la caduta parte la scazzottata

Moto3 tesissima nel corso della terza sessione di libere del GP di Valencia, ultima tappa stagionale della categoria minore del Motomondiale. Dopo essere entrati in contatto in pista, Kaito Toba e Jaume Masia si sono resi protagonisti di un corpo a corpo a bordo pista, col giapponese che ha "schiaffeggiato" lo spagnolo che, dal canto suo, ha subito risposto con un pugno sul casco del pilota del team CIP Green Power. L’episodio, ovviamente, è finito sotto investigazione da parte della Direzione Gara che ha deciso di punire i due con la partenza dalla pit lane e con un long lap penalty in gara per comportamento irresponsabile.