Moto3 Spagna: Guevara strabiliante all'ultimo respiro, Garcia sempre più leader

MOTO3 SPAGNA

Vittoria al fotofinish per lo spagnolo, mentre il compagno di box approfitta della gara horror di Foggia per allungare per il mondiale

È Izan Guevara a conquistare il successo del GP di Spagna di Jerez, sesta tappa stagionale della Moto3. Il pilota spagnolo del team GasGas Aspar precede sul traguardo il compagno di box e leader del mondiale Sergio Garcia e la KTM di Jaume Masia. Gara decisa all'ultimo giro, mentre per Dennis Foggia è una domenica da dimenticare: Jerez fatale all'italiano, che chiude 18° e manca ancora una volta i punti sulla pista dell'Angel Nieto. Getty Images

Una domenica da dimenticare per la parte italiana della Moto3, con nessun pilota in top 10 come non capitava ormai da anni. Ci si aspettava tanto da Foggia e Migno, alfieri nella categoria, ma solo il pilota del team Snipers è riuscito a conquistare punti (2) col 14° posto finale al termine di una gara horror invece per Dennis Foggia, che con la sua Honda del team Leopard ha faticato e si è ritrovato invischiato col gruppo che lottava per un punto, situazione atipica per lui. Alla fine il pilota romano termine 18° con tanto amaro in bocca e con i punti dal leader della generale Garcia che passano da 1 a 21.

Lo spagnolo, infatti, sorride e conquista il podio al termine di una gara fatta di alti e bassi, con le KTM che stavano rovinando i piani della GasGas. A vincere a Jerez è Izan Guevara al fotofinish, con un giro finale strabiliante e un sorpasso all'ultima curva da applausi. Grazie all'infilata su Masia-Oncu, i KTM della discordia, è anche Garcia ad approfittarne per salire sul secondo gradino del podio davanti proprio a Masia. Il pilota del team KTM Ajo ha però reso complicata, e non poco, la gara dei due del team GasGas Aspar, che in avvio avevano creato il gap, poi ripresi sono stati rallentati dalla moto dello spagnolo che ha fatto ricompattare il gruppo fino a farsi riprendere da altri sei inseguitori.

Beffa, come detto, per Deniz Oncu, che all'ultima curva vede sfumare il podio e si accomoda al quarto posto davanti a Artigas, Sasaki, Toba, Yamanaka, Holgado e Moreira. A punti anche Ogden, Ortolà, il citato Migno e Stefano Nepa. Ma a sorprendere è Matteo Bertelle, che col suo 11° posto è il migliore degli italiani in pista.

Se a essere deluso è Dennis Foggia, di certo non è contento neanche Riccardo Rossi, caduto a metà gara mentre stava risalendo facendo registrare tempi straordinari. La troppa spinta per raggiungere il gruppo gli è stata fatale, con una caduta che ha vanificato quanto di buono fatto.