Moto3 San Marino: tripudio italiano a Misano, Foggia vince davanti ad Antonelli e Migno

MOTO3 SAN MARINO

Tripletta italiana, ma che beffa per Fenati che cade a nove dal termine quando aveva il successo in tasca

di

LUCA BUCCERI

Trionfo italiano nel GP di San Marino, con Dennis Foggia che vince la quattordicesima tappa stagionale della Moto3 davanti a Niccolò Antonelli e Andrea Migno. Successo importantissimo per "The Rocket", che ora vede ridursi a 42 i punti di distacco dal leader della generale Acosta. Incredibile beffa invece per Fenati, che a nove giri dalla fine e con il successo in mano cade e getta via l'occasione per restare in corsa per il mondiale.

L'Italia dei motori è in estasi a Misano, ancora una volta dopo la magnifica tripletta firmata a Silverstone. A trionfare nel GP di San Marino e della riviera di Rimini sul circuito intitolato a Marco Simoncelli è un super Dennis Foggia, che ringrazia Romano Fenati e conquista il secondo successo consecutivo. Una vittoria importantissima per "The Rocket" visto il settimo posto finale del leader Pedro Acosta, con il mondiale ancora aperto a quattro gare dal termine con 42 punti di distacco dalla vetta. Si mangia le mani invece Fenati, caduto a nove giri dal termine quando era primo in solitaria con oltre tre secondi di vantaggio dallo stesso Foggia.

Il tripudio di gioia italiano, come detto, è firmato anche da Niccolò Antonelli e Andrea Migno, fantastici a tenere botta sugli attacchi di Sergio Garcia e Jaume Masia e capaci di conquistare l'ennesimo podio tutto tricolore che fa sognare sempre più gli appassionati dei motori. Al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena, sentire risuonare l'inno di Mameli a Misano Adriatico è il premio migliore per i tre piloti nostrani che vogliono tenere ancora una volta aperta la corsa al titolo mondiale.

In top 10, oltre i piloti citati, vanno anche Binder, Acosta, Tatay, Nepa e Sasaki, mentre conquistano punti Riccardo Rossi (11°), Guevara, McPhee, Toba e Suzuki. Sfortuna per Matteo Bertelle, che chiude 18°, sofferenza e gara chiusa da 23° per Alberto Surra, rimasto coinvolto ieri in una brutta caduta causata da Kunii (oggi squalificato e assente in gara).