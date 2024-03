Moto3 Qatar: David Alonso beffa Holgado all'ultimo respiro, Rossi quarto

moto3 qatar

La prima stagionale della Moto3 va al pilota colombiano del team Aspar

© ansa David Alonso conquista il successo nella prima della Moto3 2024. Nel GP del Qatar il colombiano del team Aspar si prende la scena nel giro finale, infilando in sequenza tutti i piloti che lo precedevano rimontando dal sesto al primo posto. Sul podio, beffato proprio all'ultima curva, va anche lo spagnolo Daniel Holgado, seguito dal giapponese Taiyo Furusato. Giù dal podio per un pelo Riccardo Rossi, bravo a chiudere quarto davanti a Colin Veijer.

David Alonso inizia il 2024 come ha terminato il 2023, sorprendendo tutti conquistando l'ennesimo podio di una carriera in rampa di lancio. Se la scorsa stagione era stata chiusa con un doppio secondo posto, il nuovo anno parte col successo a Lusail per il pilota colombiano che mostra a tutti la sua forza e la sua intelligenza in sella alla CFMOTO del team Aspar. In sordina per buona parte del GP del Qatar, in attesa di trovare lo spazio giusto per superare i rivali, l'ultimo giro è da masterclass per il 17enne che in sequenza infila Rossi, Furusato e Daniel Holgado per il successo finale.

Beffa difficile da digerire proprio per il "Pistolero" Holgado, sempre primo nel corso dei 16 giri e poi costretto ad arrendersi al colombiano. Alle sue spalle un super Taiyo Furusato, al primo podio nella classe Moto3, davanti a un Riccardo Rossi capace di rimontare fino al quarto posto. Applausi per il pilota italiano, che dal dramma di trovarsi senza moto dopo l'addio di PruestelGP conferma la fiducia ripostagli da CIP Green Power, con una gara di spessore e carattere.

In top 10 anche Veijer, Nepa, Suzuki, Kelso, Ortolà e Roulstone che ringraziano Vicente Perez e "Pitito" Fernandez che nel finale si stendono aprendo le porte dei dieci. A punti anche Joel Esteban, Angel Piqueras, Scott Ogden, Nicola Carraro e Luca Lunetta. Fuori dalla zona che conta David Munoz, sfortunato in partenza con un problema alla moto che si è spenta in griglia costringendolo a partire dalla pit.