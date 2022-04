Moto3 Portogallo: Garcia inarrestabile a Portimao, Foggia cede la leadership mondiale

MOTO3 PORTOGALLO

Lo spagnolo conquista la testa della classifica piloti con un punto di vantaggio sull'italiano

Sergio Garcia vince la quinta tappa stagionale della Moto3, nel GP del Portogallo a Portimao. Il pilota spagnolo del team Aspar, bravo a sfruttare la scia nell'ultimo passaggio sul rettilineo, precede sul traguardo Jaume Masia e il giapponese Ayumu Sasaki. Col successo ottenuto in terra lusitana Garcia è il nuovo leader del mondiale, con un punto di vantaggio sull'italiano Dennis Foggia che ha chiuso la gara all'ottavo posto. Getty Images

È come sempre l'ultimo giro a emozionare e regalare sorprese e spunti in Moto3, con la GasGas di Sergio Garcia che sfrutta la scia su Masia per portarsi in testa agli ultimi tornanti del sali e scendi dell'Algarve di Portimao. Una gara condotta da applausi per il pilota spagnolo del team Aspar, partito dalla sesta casella in griglia di partenza e subito scattante riuscendosi a portare nel gruppo di testa fino all'ultima battaglia. A contendersi il successo, a differenza di quanto è sempre stata la categoria, sono solo cinque piloti che hanno costruito una gara di fuga, poi conquistata dallo spagnolo. A essere beffato, come detto, è stato Masia, ma anche il giapponese Sasaki che aveva sognato per lunghi tratti della gara il pimo successo col team Sterilgarda di Max Biaggi.

Giù dal podio il turco, nonché poleman, Deniz Oncu, seguito da Guevara. A rincorrere, e conquistare il sesto posto, Tatay che avuto la meglio su Migno. Ottavo posto finale per "The Rocket" Dennis Foggia, che col successo di Garcia cede la leadership del mondiale allo spagnolo, ma con un solo punto di svantaggio che porterà i due piloti a sfidarsi a Jerez nella prossima tappa della categoria. Chiudono in top 10 anche Kelso e Moreira.

Fanno punti, ma potevano essere di più, Riccardo Rossi (11°) e Tatsuki Suzuki (12°), così come Ogden, Fellon (che ha mandato alle ortiche l'ottima prima fila conquistata, chiudendo 14°) e Stefano Nepa, ultimo degli italiani a racimolare qualcosa in Portogallo. I due piloti del team Avintia, Bertelle e Bartolini, chiudono infatti 18° e 19°.