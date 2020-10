Moto3, minaccia Covid per Arbolino: lui negativo, ma sarà costretto alla quarantena ad Aragon

MOTO3

Dopo Valentino Rossi, risultato positivo al coronavirus nelle scorse ore, l'Italia dei motori perde un altro possibile protagonista del GP di Aragon. E' infatti arrivata l'ufficialità che anche Tony Arbolino, pilota del team Snipers di Moto3, salterà la gara spagnola, ma il forfait del milanese è già diventato un caso. Al pilota italiano è stata imposta la quarantena dopo aver saputo che nel volo di ritorno Parigi-Milano post Le Mans accanto a lui c'era una persona risultata positiva al coronavirus. Nonostante il doppio tampone negativo, per Arbolino il primo weekend di Aragon non potrà avere inizio.

Quarto in classifica generale, reduce da due secondi posti di fila tra Barcellona e Le Mans, per Arbolino è arrivata la doccia fredda proprio nel momento di massima forma. Per il giovane pilota di Moto3 scatterà la quarantena obbligatoria di 10 giorni, mettendo dunque a serio rischio la partecipazione per il bis ad Aragon di settimana prossima per il GP di Teruel.

Stando a quanto riferito da Carlo Pernat, manager del milanese, Arbolino sarebbe stato avvisato dalla compagnia aerea e dal Ministero della Salute italiano che una persona seduta vicino a lui nel volo Parigi-Milano è risultata positiva al test sul coronavirus. Nonostante la negatività ottenuta al suo arrivo nel paddock di Aragon, dopo l'email ricevuta ieri sera e le conseguenti verifiche Arbolino è stato sottoposto ad un nuovo tampone che avrebbe dato ulteriore esito negativo. Da qui le consultazioni tra FIM e Dorna che in mattinata, dopo una lunga riunione, hanno dato l'ufficialità del forfait dell'italiano per il weekend spagnolo.

"Situazione paradossale, è arrivata una comunicazione ieri sera in cui veniva spiegato che lui fosse stato tracciato come possibile positivo. La comunicazione ci ha bloccato ieri sera. Lui, ha fatto un altro tampone ieri sera, che ha confermato la sua negatività. Sono passati già 5 giorni., brutta per Dorna: se un pilota pur essendo negativo non può correre crea un precedente molto delicato. Le autorità sanitarie dovrebbero intervenire per non permettere tutto questo, non è giusto ledere così la libertà personale" il commento di Pernat.

Giancarlo Di Filippo, medico della FIM, ha fatto chiarezza sul protocollo messo in atto: "E' molto restrittivo, al momento quello di Arbolino risulta essere stato un contatto stretto, è necessario l'isolamento di 10 giorni. Calcoliamo sempre una eventuale positività dopo 7-8 giorni".