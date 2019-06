Moto3 Italia, Arbolino trionfa su Dalla Porta al fotofinish

02/06/2019

Tony Arbolino trionfa nel GP d'Italia e conquista la prima vittoria in carriera in Moto3. Il pilota classe 2000 del team Snipers ha tagliato il traguardo per primo beffando in volata Lorenzo Dalla Porta, battuto al fotofinish per soli 29 millesimi. Sul terzo gradino del podio, dietro ai due italiani, Jaume Masia, quarta e quinta piazza per Antonelli e Foggia. Resta leader del Mondiale Aron Canet (7°) a + 3 su Dalla Porta.